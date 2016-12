Carlos Slim se reúne con Donald Trump

(POLÍTICA PARA MI).- Parece que Donald Trump y el multimillonario mexicano Carlos Slim han hecho las paces.

El hombre más rico de México acudió durante el fin de semana al complejo residencial Mar-a-Lago de Trump, en West Palm Beach, Florida para reunirse con el presidente electo, según reveló el diario The Washington Post.

Video: Bloomberg

El encuentro entre los dos multimillonarios, resultó ser “una cena encantadora con un hombre maravilloso” para Trump.

Por su parte, para Slim, la comida fue “muy cordial y con un ambiente muy bueno para México“.

Slim obtuvo una impresión “muy positiva” del presidente electo, dijo al confirmar la reunión Arturo Elias, yerno y portavoz del magnate de telecomunicaciones mexicano.

“(Slim) se quedó con un sabor muy positivo en su boca con respecto a la relación con México”, dijo Elias, señalando que la reunión había tenido lugar a invitación de Trump.

SECRETAS NEGOCIACIONES

El encuentro entre los dos magnates fue el resultado de semanas de negociaciones iniciadas por el equipo de transición del presidente electo, y que incluyeron un viaje secreto de Corey Lewandowski, como enviado de Trump a Ciudad de México el pasado 9 de diciembre.

Según el Washington Post, el gesto de paz podría señalar hacia el deshielo entre Trump y la élite política y empresarial mexicana, que él utilizó implacablemente durante toda su campaña electoral.

O tal vez sólo indica que los dos multimillonarios disfrutan de la compañía de otros multimillonarios.

Hace apenas dos meses que Trump acusó a Slim de usar su influencia en el diario The New York Times para ayudar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

Donald Trump hits Clinton and New York Times bundler Carlos Slim https://t.co/2DKrD90oPH pic.twitter.com/YxmWYBX8oG — Washington Examiner (@dcexaminer) October 14, 2016

“El mayor accionista del Times es Carlos Slim. Carlos Slim, como saben, viene de México. Ha dado muchos millones de dólares a los Clinton para su iniciativa (para la Fundación)”, dijo Trump en octubre pasado.

“Los reporteros del New York Times no son periodistas, son cabilderos corporativos para Carlos Slim y Hillary Clinton. (…) No podemos dejar que eso ocurra. No podemos permitir que ellos decidan el resultado de nuestras elecciones”, agregó.

Tras el triunfo electoral de Trump, Slim dijo que “yo estaría más preocupado si fuera americano” que como mexicano, aunque se mostró de acuerdo con una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que beneficie a ambos países.