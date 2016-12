María León se separa de Playa Limbo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A través de un video en redes sociales, la cantante María León ha dado a conocer su decisión de abandonar la agrupación Playa Limbo. La intérprete afirmó que un nuevo proyecto que realizará la Cadena Telemundo, es la razón por la cual ya no puede continuar con la banda.

“Los últimos meses vino para mí un proyecto, protagonizar la primera serie musical para Telemundo, que por tiempos y por complejidades y porque al final es también parte de mi sueño, es una oportunidad que no pude dejar pasar, no me permite continuar en el camino junto con mis compañeros”, dice María en el video que dura casi 10 minutos.

“La decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. No me voy para dejar un sueño, si no para cumplir otro. Con todo mi amor deseo que Playa Limbo siga escribiendo canciones de hotel, siga viviendo Años Perfectos, sigan tomando El tren de la vida, ese que lleva a lugares maravillosos y que su música nos siga acompañando de día y de noche… Este viaje ha sido hermoso para mí. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS Playa Limbo: Jorge, Ángel y Servando, por regalarme estos once años de aventuras, el tesoro de la música y de la amistad.¡Que Playa Limbo viva siempre!”, agregó León junto al video en sus redes sociales.

María afirmó que formar parte de Playa Limbo le ha dejado mucho aprendizaje y experiencias inolvidables durante los 15 años que estuvo con ellos, y desea de todo corazón que la agrupación siga con el éxito que ha logrado cosechar a lo largo de los años.

Por su parte, sus compañeros de grupo, sólo expresaron palabras de apoyo y agradecimiento para la vocalista de la banda, y esperan que un futuro puedan volver a reunir su talento musical. “no es un adiós, es simplemente un paréntesis”, dijo Ángel Ballo en el emotivo video de despedida, donde además interpretan por última vez dos temas del grupo.