VIDEO: Así se ven las mismas calorías en comida sana y en comida chatarra

(CLUB CURVAS).- Si supieras lo que una pequeña porción de comida chatarra equivale, comparada con comida saludable, ¿seguirías prefiriéndola?. La páfina de facebook Goodful publicó un videoclip revela la diferencia de las proporciones con el mismo contenido calórico, informó Pulzo.

Si bien es cierto que en los empaques nos dan la información nutrimental y contenido calórico de cada producto, no es lo mismo leer una diminutas cantidades, que ver un ejemplo real de lo que esos números significan.

El clip titulado “Calorías de comida chatarra vs. comida saludable” (Calories In Junk Food Vs. Healthy Food) compara las cantidades de comida rápida con la de alimentos saludables. ¿Tres onzas de sabritas vs. 15 tazas de brocoli y coliflor?, mira el video: