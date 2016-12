¡Exclusiva! Amiga de Juan Gabriel dispuesta a entregar casas a su familia

Silvia Urquidi tener el título de propietaria de varias casas que originalmente pertenecieron a Juan Gabriel, ella está dispuesta a devolver los inmuebles a la familia del artista, siempre y cuando se ajusten cuentas. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).-Tras los problemas que le ha provocado atener el título de propietaria de varias casas que originalmente pertenecieron aella está dispuesta a devolver los inmuebles a la familia del artista, siempre y cuando se ajusten cuentas.

En entrevista exclusiva con LMShow, Urquidi declara por vez primera la disposición que tiene para que las propiedades regresen a manos de la familia Aguilera Salas. “Jesús Salas e Iván Aguilera, saben la verdad perfectamente y no hay ningún problema, que me paguen nada más lo que me deben. Vamos a hacer cuentas y veremos quién le sale debiendo a quien. Hubo un acuerdo entre Juan Gabriel y yo, pero no hay problema, que me regresen mi parte y ahí están las casas”.

La entrevistada recuerda que desde hace 16 años constantemente trató de poner en orden todas las cuestiones que tuvieran que ver con las polémicas propiedades, pero ‘El Divo de Juárez’ siempre se resistió a hacerlo. “Yo nunca me escondí de Alberto, tengo correos y correos donde le pido que arregláramos el problema de las casas, siempre se lo pedí, nunca dejé de hacerlo en éstos 16 años, jamás me escondí como dice Isela Vega, pero él no me respondía, evadía todo eso porque no quería, esa es la realidad”.