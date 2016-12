otro-violento-feminicidio-conmueve-a-argentina

(NOTICIAS YA).- La comunidad argentina enfrenta otro brutal caso de violencia en contra de la mujer luego de que una madre murió tras sufrir un horrible abuso sexual, fue empalada con la rama de un árbol.

Lo que sería una noche de fiesta para Irma Ferreyra Da Rocha, de 47 años, terminó en horas de agonía antes de su muerte a consecuencia de las graves heridas por un brutal ataque sexual.

La noche del viernes pasado Irma, madre de siete hijos, salió a una fiesta en la provincia de Misiones. Ahí conoció a un hombre, con quien se fue del lugar en su camioneta, según relató un testigo.

Desde entonces nadie supo de ella, hasta que la policía la encontró a la mañana siguiente moribunda bajo el túnel de una carretera. Ella fue trasladada a un hospital, siendo sometida a tres cirugías, pero finalmente murió por un paro cardíaco durante el domingo.

“Gritaba como un animal de dolor. Eso no se me va a ir nunca. Las uñas están desgarradas por querer autoayudarse (sic)…tenía sangre en la cara, toda golpeada. Le dije ‘Irma te amo, pone fuerza’. Ella me dijo ‘no puedo más”’, declaró Mabel, hermana de la mujer, ante el diario Misiones On Line, según detalla AP.

Mabel agregó que el mismo médico le dijo que ha sido el caso de violación más aberrante en Misiones. Afortunadamente, Irma logró identificar a su agresor antes de morir y la policía detuvo a un sospechoso, su familia espera por lo menos tener justicia y evitar que el hombre vuelva a cometer un crimen tan atroz.

De acuerdo a estadísticas oficiales, en Argentina una mujer es asesinada cada 37 horas, situación por la que en los últimos años se han manifestado las argentinas exigiendo un alto a los feminicidios.

El colectivo “Ni una menos” ha reunido a activistas sociales, periodistas y artistas para reclamar a las autoridades acciones con tundentes en contra de los feminicidios. La última manifestación fue el 19 de octubre, precisamente por la indignación que causó el empalamiento de una adolescente.