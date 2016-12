Alcalde mantiene el voto de confianza en Luis Torres

11:18 am

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Luis Torres, el jueves 15 hablaba de la depuración de los cuerpos policiacos como presidente de la comisión de seguridad pública en el cabildo de Tijuana. Es por eso que a muchos les sorprende que hoy enfrente cargos por lavado de dinero.

“Nos sorprende mucho porque a lo que sabemos de él y lo que lo conocemos, siempre ha luchado todo lo contrario de lo que se le acusa, por eso para nosotros siempre es una sorpresa, conocemos como vive, inmediatamente nos hubiéramos dado cuenta y por el contrario, siempre ha luchado en lo que cree” comentó Marcelo Hinojosa, presidente de Canacintra en Tijuana.

El alcalde se dice sorprendido más no decepcionado del regidor. Mantiene el voto de confianza que le dio cuando lo eligió miembro de su planilla y explica porque se le asignó precisamente a la comisión de seguridad pública: “sus antecedentes como empresario, casado, hijo de familia, no antecedentes penales, una gran actividad dentro de Coparmex además sus conocimientos” comentó Juan Manuel Gastélum.

Como empresario Luis Torres Santillán era miembro de Coparmex y Canacintra, y desde hace varios años formó parte de organismos ciudadanos en materia de prevención del delito y seguridad.

“Siempre fue una persona muy comprometida, muy atento y preocupado por lo que era seguridad, si me sorprende esta noticia, es un gran amigo, siempre trabajamos juntos con el tema” comentó Genaro de la Torre.

Aunque es el regidor que presidiría la comisión de seguridad pública, esta aún no ha sido instalada, y no hay fecha todavía y mientras el regidor no solicite licencia al cabildo, sigue siendo edil en Tijuana.