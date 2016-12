Inspeccionan restaurante de burros donde supuestamente encontraron “colmillo de perro y una bola de pelos”

9:12 am

(NOTICIAS YA).- Una denuncia a través de las redes sociales genera una investigación en un reconocido restaurante de Ciudad Juárez, Chihuahua en México.

Un usuario de Facebook denunció el pasado 18 de diciembre, el hallazgo de un colmillo al parecer de un perro dentro de un burrito comprado en la sucursal de burrito Crisostomo de Paseo Triunfo de la Republica. Ante esta denuncia pública, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) realizó una inspección en dicha sucursal para determinar si hay o no omisión de cuidados al momento de preparar los alimentos.

“Importante decir que desgraciadamente en redes sociales la mayoría de las cosas no que aparecen, no son ciertas, no son verdaderas, pero como tal nosotros actuamos cuando vemos que hay algún indicio de que es algo que pudiera ser verdadero. Se realizó una visita a este local de alimentos encontrándose todo en orden.”

Sin embargo, esta semana otro ciudadano denunció en redes sociales, que encontró una “bola de pelos”, en la barbacoa que compró en la misma sucursal, pero hasta la fecha no hay ninguna denuncia de estos dos supuestos casos.

“Que no tenemos una denuncia formal en la dependencia. Que es importante decirle a la ciudadanía que cualquier cosa que vean o que crean que hay sospecha de algo que no se está manejando de manera higiénica se acerquen con nosotros y con toda confianza denuncien. La denuncia es anónima partiendo primero con eso, pero no hay una denuncia formal.”

El titular de la dependencia mencionó que seguirán con la inspección en la cocina principal, que reparte los guisados a las diferentes sucursales de burritos Crisostomo para confirmar que todo se encuentra en orden.

“Hay una cocina general de donde sale el alimento para todos estas sucursales, pero hasta el lugar de venta todo está en orden el día de ayer se realizó la visita.”

Se trató de hablar con los encargados de burritos Crisostomo que se encuentran en la sucursal de campestre, pero no obtuvimos una respuesta favorable a nuestra petición de una entrevista para su versión de los hechos.

-Raúl Morales

Detalles de la publicación en Facebook donde: Denuncian supuesto colmillo de perro dentro de un burrito