VIDEO: Cuando eres latino y no hablas español

(NOTICIAS YA).- El poeta Noel Quiñones habla sobre la dificultad de ser latino y no hablar español en un video que ha capturado la atención de los internautas.

En “8 Confessions of My Tongue” (ocho confesiones de mi lengua), el artista de origen hispano habla, entre otros temas, de cómo reacciona la gente cuando se entera de que no habla un español fluido.

De acuerdo con Huffington Post, existe la creencia de que los hispanos deben hablar español sin problemas, aunque destaca que mientras crece la cantidad de hispanos nacidos en Estados Unidos, el número de aquellos que hablan español en casa va a la baja desde hace 13 años.

Además de las letras de las canciones de Marc Anthony y el uso de Google Translate, Quiñones analiza de quién es la culpa de que un latino de segunda generación no hable el idioma de sus padres.

“Mi apellido, una invitación para que los extraños digan ‘tus padres debieron haberte enseñado’. Pero mis padres dicen que es mi culpa. Y recuerdo la primera vez que pedí ayuda para saber si usar ‘por’ o ‘para’ en una oración y dijeron ‘solo lo sientes, se supone que tienes que sentirlo’”, expresa en su poema.