Los 10 anuncios más emotivos en esta época navideña

(NOTICIAS YA).- En esta época de fiestas decembrinas podemos ver el significado de la Navidad por todas partes, sobre todo con las nuevas tecnologías, y las empresas suelen aprovechar muy bien la temporada para atraer a la gente con conmovedores anuncios comerciales.

Curiosamente Santa Claus o Papá Noel ya no es el protagonista, a pesar de que su icónica barba blanca y traje rojo indiscutiblemente son asociados con la Navidad, cada año pierde popularidad y este año solo apareció en el 12 por ciento de los comerciales.

La firma analítica Ace Metrix publicó una lista de los diez anuncios que fueron mejor recibidos por los estadounidenses en estos días festivos, basados en una encuesta a 500 consumidores, según resalta Mashable.

El comercial que lidera la lista es uno de Duracell en conjunto con los fabricantes de Guerra de las Galaxias para llevar un conmovedor mensaje de caridad en beneficio de hospitales infantiles.

Otro anuncio que seguro tocará tu corazón es uno de Amazon con un conmovedor relato sobre el vínculo entre un musulmán y un vicario anglicano que comparten una plática y una taza de té, justo en medio del clima político actual.

A continuación te compartimos los 10 anuncios:

1.- Duracell: “How the rebels saved Christmas”

2.- Amazon: “A priest and an imam meet for a cup of tea”

3.- Hallmark: “Extraordinary cards”

4.- Kohl’s: “Give a little more: Charlene”

5.- Amazon: “Christmas gifts”

6.- Apple: “Frankie’s holiday”

7.- Coca-Cola: “A Coke for Christmas”

8.- Kohl’s: “Give a little more: the doll”

9.- Pillsbury Baking: “Holiday”

10.- PetSmart: “Wake Up”