VIDEO: Amargo centenario vive el América en 2016

Ciudad de México. (ICITUS). Fue la gota que derramó el vaso, lo último que faltaba para que América tuviera un amargo Centenario. Con la derrota del cuadro de Coapa ante Tigres, el equipo de Ricardo La Volpe cerró un año que fue con la mayoría de fracasos, en un 2016 que era de suma importancia para el equipo que festejó sus primeros 100 años de vida.

Y es que no pudo ser un peor Centenario y no sólo por los resultados que no fueron los esperados, también porque no se cumplió con las expectativas que esteraban los aficionados amarillos. En las semifinales de la Copa MX del Apertura 2016 cayeron ante su acérrimo enemigo: Chivas y en tandas de tiro penal, en el Mundial de Clubes no pudieron ante el Atlético Nacional y también perdió el tercer lugar desde los once pasos, y en esta ocasión Tigres les arrebató el campeonato y también en penales.

Salvo el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, el resto de resultados fueron malos para una institución que siempre aspira a un campeonato. Por si fuera poco, por primera vez desde que Ricardo Peláez asumió la presidencia de la institución, un técnico fue cesado: Ignacio Ambriz quien quedó fuera tras un resultado adverso ante León.

A los malos resultados, se agrega la polémica por el nuevo himno americanista, no hubo una playera conmemorativa por los 100 años y tampoco partido internacional.

Así cerró el 2016 el América, lejos de lo esperado, en un Centenario que fue amargo para los aficionados cuyo sueño terminó en pesadilla.

Juan Antonio Dávalos