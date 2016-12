26-mujeres-pudieron-haber-sido-inseminadas-con-el-esperma-equivocado

(CLUB CURVAS).- Una investigación se ha puesto en marcha en un centro médico de Holanda, después de descubrir que algunas mujeres que estaban tratando por infertilidad pudieron haber sido fecundadas con el esperma equivocado, informó CNN.

Al menos 26 mujeres que estaban en proceso de fertilidad pudieron haber sido fecundadas con el esperma de un hombre distinto al que eligieron en el Centro Médico Universitario (UMC) de Utrecht. Estarán en investigación tratamientos de fertilidad llevado a cabo de abril del 2015 a mediados de noviembre del 2016, agregó la fuente.

UMC dijo que esto pudo haber afectado a la mitad de las mujeres en tratamiento en el centro médico; algunas han dado a luz, otras están embarazadas e incluso hay algunos embriones congelados con los que también pudieron haberse equivocado.

El tratamiento en cuestión recibe el nombre de “inyección intracitoplasmática de espermatozoides” (ICSI). A diferencia de la fertilización in vitro (FIV), un solo esperma se inyecta directamente en un óvulo, explica la fuente.

A la paciente Saskia van Vliet, embarazada de 28 semanas que recibió el tratamiento ICSI en junio de este año, le confirmaron que no fue afectada por el error:

“Estaba preocupada al principio, sí, porque no quieres que te digan que tu bebé no es de tu marido“, le dijo a CNN. “Pero también estoy feliz de que el UMC sea tan abierto sobre esto y no intente mantenerlo en secreto. No puedo imaginar cómo es esto para las personas que están involucradas”.