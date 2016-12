Hombre fue apuñalado frente a su hijo de cuatro años en Target

(NOTICIAS YA).- Un padre de familia fue apuñalado a muerte en una tienda Target de Hayward, California, cuando fue a comprar un regalo la víspera de Navidad. El ataque ocurrió frente a su hijo de cuatro años.

Tyrone Griffin Jr., de 36 años, se dio cuenta casi al último minuto que el pequeño, Josh, iba a recibir un regalo más que su hija Jade, de cinco años, y en su afán porque estuvieran parejos decidió detenerse en la tienda alrededor de las 8:00 de la noche.

Pero en el área de juguetes se encontró con dos hombres que escuchaban música con alto volumen y lenguaje inapropiado y les pidió que le bajaran porque era vulgar. “Eran canciones que degradan a las mujeres”, dijo la mamá de la víctima.

Así inició un enfrentamiento. Un testigo dijo que en un momento Griffin sometió a uno de los hombres con un movimiento de llave, entonces el otro lo atacó con un cuchillo.

El espectador vio cuando Griffin se levantó la camiseta, dice que estaba sangrando mucho. Luego cruzó hacia el área de comida y se desplomó frente a su hijo.

La policía llegó a la tienda y ayudó a trasladar al herido al Centro Medico Eden, donde declararon su muerte.

Dos hombres fueron arrestados como sospechosos del crimen.

“Iba a ser la mejor Navidad de su vida”, había dicho Griffin a su esposa.

La esposa de Griffin, Nicole Simmons, emprendió una campaña para recaudar fondos en la página GoFundMe con una fotografía de la familia completa, Tyrone, Nicole y sus cuatro hijos.

“Las palabras no pueden describir lo que siento dentro. Mi corazón sigue latiendo, pero no me siento viva. Mis hijos despiertan en Navidad. Pero su padre fue asesinado la noche anterior y no sé qué decirles. Cómo explicarles que su padre nunca más va a volver a casa”.