Las películas más taquilleras del 2016 y las que esperamos para el 2017

(NOTICIAS YA).- El año 2016 estuvo lleno de grandes estrenos fílmicos que engalanaron las pantallas del cine alrededor de todo el país. Romance, suspenso, comedia, terror y fantasía fueron los principales géneros apoyados por los cinéfilos.

El listado de las películas más populares del año fue: Finding Dory, Captain America Civil War, Pets, The Jungle Book, Deadpool, Zootopia, Batman vs Superman, Suicide Squad, Doctor Stange, Fantastic Beast.

Por otra parte entre las películas que se esperan que rompan record en ventas para el 2017 están: IT, Power Rangers, Beauty and the Beast, Condorito, Fifty Shades of Darker, Baywatch, Cars, Pirates of the Caribbean y otras.