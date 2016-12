VIDEO: Sin jerarquías en Cruz Azul

6:48 am

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, les dejó en claro a los jugadores de La Máquina que no existen jerarquías en la institución y, por ello, se tienen que ganar un lugar no sólo durante los partidos, también en cada entrenamiento durante el Clausura 2017.

Ricardo Ruiz comentó que el estratega ya les planteó dicha situación y ellos acatarán las órdenes porque saben que es por el bien de la institución y, con disciplina, romperán el ayuno de cinco torneos sin poder accerder a la Liguilla.

“El que esté mejor va a jugar. Para todos es parejo, aquí no hay ninguna jerarquía, simplemente el que esté mejor va estar en la cancha”, señaló.

El defensa indicó que se ha trabajado con intensidad la pretemporada lo que, dijo, seguramente les dará frutos desde el primer duelo del próximo torneo que será ante los Rayos del Necaxa.

“Le gusta ser intenso (a Jémez) en todas las líneas, que corramos todos, no nada más uno, es ahora sí que los once que estemos en la cancha, correr al parejo, correr los once. Va a ser un equipo intenso, aguerrido y con muy buen juego”, explicó.

Aclaró que La Máquina no dejará de ser un equipo grande a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido en los últimos años “lo pasado ya pasó, estamos aquí en el presente y vamos a trabajar para cambiar todo lo malo y demostrar que Cruz Azul es grande. Pero hay que ir partido a partido para demostrar a la gente y volver a ilusionarlos”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos