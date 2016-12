se-suicidan-profesor-y-esposo-acusados-de-abuso-sexual-de-ocho

(NOTICIAS YA).- Un maestro de primaria de Minnesota y su esposo cometieron homicidio-suicidio. Enfrentaban acusaciones por haber abusado sexualmente de ocho niños. La investigación quedó cerrada esta semana tras meses de la muerte de la pareja, informan documentos de la Corte.

Aric Babbitt, de 40 años, profesor de South St. Paul y Matthew Deyo estaban bajo investigación luego de que un adolescente de 16 años y sus padres reportaron a la policía “una relación sexual continua” entre el menor y la pareja homosexual.

Los encontraron muertos el 25 de agosto en una isla de Washington, a miles de millas de su casa. Deyo, de 36 años disparó contra el profesor Babbitt y enseguida se quitó la vida, determinó la autopsia.

El comandante Phil Oeffling, de la policía de St. Paul, confirmó este martes, cuatro meses después de la muerte de la pareja, que la investigación quedó cerrada y que el caso ha conmocionado a todos los involucrados.

Ni Babbitt ni Deyo alcanzaron a recibir cargos formales.

Después de la denuncia del adolescente, otros siete menores se presentaron a declarar como víctimas.

La demanda ante la Corte señala que los abusos ocurrieron en la cabaña que la pareja tenía en Minneapolis y en la granja de los padres de Deyo.

Los acusados le daban a sus víctimas alcohol y marihuana y les entregaban celulares para que estuvieran en contacto.

La policía descubrió una cámara en oculta en el baño, donde se grabó a varios niños.

Una de las veces, la pareja iba a llevar a su víctima a un concierto de jazz, pero en vez de eso terminaron en un hotel donde tuvieron relaciones sin protección, detalla la demanda.

Tras las denuncias, el Distrito Escolar de St. Paul condujo su investigación y suspendió al profesor desde el 17 de agosto. Él llevaba 14 años dando clases en la primaria Licoln Center.

