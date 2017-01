El momento en que Barack Obama casi deja la política

(CNN) — El presidente Barack Obama se sinceró en una amplia entrevista con su amigo y exasesor David Axelrod sobre un desafiante periodo de vulnerabilidad en su carrera que casi lo llevó a abandonar la política.

En el año 2000 -cuatro años antes de que Obama ganó un asiento en el Senado de Estados Unidos y se dio a conocer en un discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2004- el entonces senador del estado de Illinois estaba reconsiderando su carrera política tras perder frente a Bobby Rush la primaria demócrata por el primer distrito congresional de Illinois en 2000.

“Fue una etapa en la que yo me estaba realmente cuestionando si debería continuar en política”, dijo Obama para el podcast The Axe Files, producido por el Instituto de Política de la Universidad de Chicago y CNN.

EN LAS RUINAS

A sus 39 años, Obama estaba en la ruina después de la campaña que culminó en derrota, dijo que se sentía acabado, y para colmo de malas, cuando asistió a la Convención Demócrata de 2000, su tarjeta de crédito fue rechazada, y fue reprendido por no tener las credenciales adecuadas para entrar a la DNC.

Pero estaba dispuesto a darle una última oportunidad.

“Recuerdo cuando me llamaste en 2002 para decir que estabas pensando en presentarte al Senado y dijiste: ‘Sabes, he hablado con Michelle sobre esto. Me queda una carrera, y si no lo gano… ‘”, recordó Axelrod.

Obama dijo que incluso Axelrod tenía sus dudas acerca de si un candidato con el nombre de “Barack Hussein Obama” pudiera convertirse en senador de Estados Unidos, pero en noviembre de 2004 terminó ganando por un amplio margen.

“Yo siempre pienso en el hecho de que en la Convención de 2000, no pude, básicamente, ni entrar en la sala… Cuatro años más tarde, estaba dando el discurso de apertura”, dijo Obama. “Y no se trataba de que yo era mucho más inteligente cuatro años más tarde de lo que lo era en 2000. Habla un poco a la aleatoriedad de la política”.