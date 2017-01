se-salva-de-atentado-en-estambul-gracias-a-su-celular

(NOTICIAS YA).- Un teléfono celular posiblemente salvó de morir al único estadounidense herido en el ataque terrorista de Año Nuevo en un club nocturno de Estambul, Turquía.

William Jacob Raak, de 35 años y originario de Pennsylvania, era una de 600 personas que se encontraban en el club Reina despidiendo al 2016 cuando un tirador entró al lugar y disparó contra los presentes, indicó Fox News.

ISIS se adjudicó la responsabilidad del ataque, el cual dejó 39 personas muertas y alrededor de 70 heridos, en su mayoría extranjeros.

Raak se encontraba celebrando también su cumpleaños junto a otras ocho personas cuando le dispararon en la cadera.

De acuerdo con su hermano, Michael Raak, la bala rebotó en el teléfono y finalmente lesionó su rodilla. De esta forma, el proyectil no impactó en una arteria principal, lo cual prácticamente le salvó la vida.

El hombre relató cómo permaneció en el suelo del sitio y pretendió estar muerto mientras el agresor circulaba. Se describió a sí mismo como el más suertudo del lugar.

“Cuando me disparó no me moví, solo lo dejé que me disparara. Me disparó cuando ya estaba en el suelo. Le estaba disparando a gente a quien ya le había disparado”, narró Raak.