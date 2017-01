Alertan sobre supuestos operativos de la Patrulla Fronteriza en la 78

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- Al norte del condado de San Diego, grupos promigrantes lanzan una campaña de información para indocumentados, ante una ola de detenciones sobre una transitada carretera.

Eran pasadas la una de la madrugada, cuando un indocumentado al que llamaremos Carlos, se dirigía a su casa después del trabajo en la ciudad de Vista, hasta que de pronto un supuesto vehículo de la patrulla fronteriza le marco el alto.

“No me pidió una identificación más que mi seguro social, le respondí que no tenía, me dijo que dejara la licencia, el teléfono, y la cartera en el asiento y me metió a la patrulla”, comentó Carlos.

Tras 12 años en Estados Unidos y sin ningún antecedente criminal Roberto vio su sueño terminado, pero sorpresivamente se quedó para contarlo. “Me tendría ahí unos 20 minutos arriba de la patrulla, me la volvió a abrir, me abrió la puerta del lado donde yo estaba y me la abrió, me dijo que podía ir y fue todo”, platicó Carlos.

Sin embargo según activistas durante las últimas 3 semanas, se han presentado al menos 4 incidentes similares, todos sobre la autopista 78, donde aparentemente la patrulla fronteriza si habría consumado las detenciones.

“Casos muy parecidos, en el horario y en el fin de semana, y creemos que puedan ser las mismas patrullas, los mismo oficiales que ya están ahí siempre haciendo guardia” comentó Maribel Solache de North County Inmigration Task Force.

A 19 días de iniciar con una nueva administración federal, grupos promigrantes se preparan para lanzar la campaña “Prepárate para quedarte“, y empoderar a la comunidad indocumentada.

“La percepción que tenemos es que los consulados mexicanos están preparando a la gente para que se regrese, pero en realidad el mensaje correcto que creemos que debe ser, es que hay que preparar a la gente para quedarse, para pelear su caso, revisar sus opciones” asegura Maribel.

Ante esto el consulado de México en San Diego, pide confiar en ellos. “El consulado está obligado a darle opciones, ya sea que esas personas se quieran quedar en Estados Unidos o quieran regresar a México, en ambos casos deben tener opciones y saber cuáles son las vías legales a través de los cuales pueden regularizar su situación” comentó Marcela Celorio, Cónsul de México en San Diego.