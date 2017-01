Disminuye el desempleo pero aumenta la pobreza en San Diego

San Diego, CA (TELEMUNDO) .- En San Diego, por un lado los niveles de desempleo han bajado, pero paradójicamente la pobreza ha aumentado.

Mientras que el departamento de trabajo de los Estados Unidos, reporta el índice de desempleo más bajo en casi una década en el condado de San Diego. Hoy hay 94 mil personas más en condición de pobreza que en 2006, casi 14 por ciento de la población vive bajo el nivel federal de la pobreza, es decir tienen un empleo, pero percibe menos de 12 mil dólares al año, además una tercera parte del condado vive con menos de 24 mil.

En la intersección de la avenida University y la calle 42 en City Heights, una de las zonas donde se concentra más gente viviendo bajo la línea de la pobreza. Cerca de ahí, sobre el Cajon Blvd, Manuel decidió irse a trabajar a este camión de comida mexicana con sus hermanos y padres, harto de los abusos de su antiguo empleador.

“En otro lugar salí medio mal con el patrón, me quería pagar menos del mínimo, cuando el mínimo estaba a 10, me quería dar 8”, comentó Manuel.

Otra de las prácticas que afecta al empleado y aumenta el riesgo de la pobreza es no trabajar las 40 horas semanales

Muchos no ofrecen trabajo de tiempo completo, entonces hay trabajos que ofrecen 40 horas a 3 personas para no pagar el seguro médico, para no pagar días festivos.

Ahora Manuel, cuidará su empleo actual, pues ya sabe lo difícil que es encontrar un empleo atractivo. “La verdad se me hace difícil, no quisiera buscar en otro lugar, me gusta con mi papá, me gusta cómo me trata”, dijo.