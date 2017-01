Esta era la condición del bebé con dos cabezas de Cd. Juárez

(CLUB CURVAS).- El pasado domingo perdió la vida el bebé nacido con dos cabezas en Ciudad Juárez. Su condición sorprendió a los médicos al ser el primer caso de su tipo en México.

Los médicos no han determinado con certeza si se trata de un bebé cuerpo con dos cabezas o siameses unidos en un solo cuerpo. Según especialistas, no se trata de mellizos, si no del caso de un bebé bicéfalo.

Primero hay que entender que el término bicéfalo hace referencia al que posee o que tiene dos cabezas, según el sitio definiciona. Los gemelos bicéfalos, que tienen dos cabezas pero comparten un mismo cuerpo con sólo dos piernas, son los más excepcionales. Se conocen de tres o cuatro casos como este, pubicó El País.

En estos casos, la madre produce un solo óvulo, que no se separa completamente después de la fecundación. El embrión en desarrollo comienza a dividirse en gemelos idénticos durante las primeras semanas después de la concepción, pero se detiene antes de que el proceso se complete. El huevo parcialmente separado se convierte en un feto unido, explica en su publicación el centro médico de la Universidad de Maryland.

Los nacimientos de gemelos unidos, cuya piel y órganos internos están fusionados entre sí, un fenómeno extraño en las salas de parto de todo el mundo. ocurren una vez cada 200.000 nacidos vivos, el 70% son mujeres, de acuerdo a datos de la Universidad.

Cabe mencionar que, aproximadamente del 40 al 60 por ciento de los gemelos unidos nacen muertos y alrededor del 35 por ciento sobreviven sólo un día. La tasa de supervivencia global de los gemelos unidos está en entre el 5 y el 25 por ciento.

En el caso de este pequeño, en México aún tratan de determinar las causas de muerte:

“Ese tipo de casos tienen anomalías estructurales que derivan en anomalías funcionales, como cualquier otro tipo de casos se le dio el soporte y se estuvo protocolizando para delimitar cuánta estructura y cuánta funcionalidad estaba comprometida”, dijo Jesús Martín Urrutia Maldonado director del Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social en entrevista con El Diario de Juárez.

Además, mencionó en la clínica que no estaban enterados de la condición del feto, debido a que la atención prenatal se realizó en un hospital privado. Se espera que en los próximos días el Seguro Social de más información de este caso único en el país.