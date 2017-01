Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Se cumplen diez días de la toma de la caseta de peaje Tijuana – Tecate.

Los 200 pesos más que tienen que invertir para llenar de gasolina el tanque de su automóvil, ha sido el principal motivo por el que don José ha dormido en las inmediaciones de la caseta de cobro de Tijuana – Tecate. Él y un grupo de 50 personas, durante el día y más de 200 por la noche, inclusive niños, hace 8 días levantaron las plumas de metal y tomaron la caseta de peaje, dejando el libre paso a la circulación. Todos con la misma molestia.

José, integrante de plantón en caseta de cuota Tijuana – Tecate comenta: “después del trabajo me vengo para acá ya tengo varios días viniendo… Y me vengo aquí y veo me da mucha lástima que mucha gente también trabaja y viene aquí y si no nos apoyamos menos, México unido es mucho mejor”.

Ante la falta de respuesta a sus demandas, algunos ya instalaron casas de campaña y otros duermen en sus vehículos, y dicen no liberarán la zona hasta que desaparezcan los incrementos y renuncie el presidente Enrique Peña Nieto.

Con 107 pesos de cobro por transitarla, esta autopista de peaje es una de las cinco más caras de todo el país.

Para Heberto Peterson, coordinador de humanidades en Cetys universidad, la toma de instalaciones estratégicas generadoras de economía, son señales del hartazgo social por el que atraviesa el país, mismo que ha llevado a los más afectados a organizarse y manifestarse.

Las protestas podrían continuar y esperan que estas no sean aprovechadas o enganchadas para otros fines.

Heberto Peterson, advierte: “mientras no vean una respuesta favorable para no sentir el peso que representa este aumento, pues van a seguir por un buen tiempo los disturbios y las manifestaciones… “lo que yo espero es que no se manipule, que para mí sería lo más delicado, son manifestaciones que yo veo muy legítimas, la sociedad tiene que demostrar esto, ojala que no se politice o sea un arma de doble filo para politizar de alguna manera este tipo de organización social”.