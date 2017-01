VIDEO: Al no poder mover sus manos, encuentra otra forma de crear arte

El Paso, (NOTICIAS YA).- Una pequeña de 14 años se robó los corazones de la comunidad donde vive al demostrarles cómo se debe vivir ante la adversidad. A pesar de contar con un padecimiento que limita su movimiento, Shelly es independiente y quien la conoce no la podrá olvidar.

“Mi mamá fue la que como no podía usar muy bien mis manos me dijo que usara la boca para poder hacer lo que yo quería, así que desde muy chiquita veía cosas y las quería dibujar, así que así empecé,” Rachel “Shelly” Salcido, nos cuenta como llego a ser una artista.

Ese talento ha sido desarrollado por su maestro de arte, quien no limita sus habilidades, tan así que Shelly ha ganado diversos certámenes en su distrito y en la ciudad de El Paso, Texas. “Antes de que venera a mi clase, hacía por lo general dibujo, pintar con colores de madera, hacia algunas pinturas, pero yo no permito que ella diga que no puede hacer algo y nunca me lo ha dicho. Ha hecho cerámica, fundido de vidrio, ha hecho algunas cosas con casettes, lo que los otros jóvenes avanzados realizan ella también lo hace,” explica su profesor, Gabriel Aragón.

A pesar de tener un síndrome que le impide moverse de manera normal, Shelly es como cualquier jovencita de su edad. “El síndrome de Shelly se llama “Artogriposis Múltiple Congénita”, y es una especie como de atrofia muscular pero no es progresiva ni dolorosa, excepto por sus cirugías que ha tenido para corregirle la posición de sus piernas y sus caderas. A pesar de su condición física, Shelly es muy inteligente es muy sociable y le gusta mucho tener amistades,” comenta su madre, Rosa Salcido.

Sin embargo, para seguir desarrollándose, Shelly necesita de su ayuda. “Solicitamos la ayuda para que se pueda contar con una van y pueda asistir a sus actividades. Muchos eventos de arte a los que ha asistido, le gusta sentir independiente. Quiero darle esa libertad, darle esa independencia para que si quiere ir a muestras artísticas, ir al cine con sus amigos, se pueda sentir como cualquier otra persona”.

“Mi mamá siempre me enseñó de que no era diferente a los otros niños y cuando no tengo independencia me siento diferente y no me gusta”.

Son alrededor de 35 mil dólares el recurso que necesita Shelly para poder tener su van, si usted desea contribuir con esta causa, ingrese en este momento a gofundme.com y busque “shelly’s new ride”.