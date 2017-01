VIDEO: Denuncian hostigamiento y abuso de autoridad contra “El Chapo”

(NOTICIAS YA).- El aislamiento de Joaquín Guzmán Loera vuelve a provocar protesta de sus defensores ante las comisiones de derechos humanos. El panorama en la Prisión Federal Número 9 de Ciudad Juárez cambió drásticamente desde la llegada de “El Chapo” Guzmán.

Después de dos fugas de prisiones mexicanas Guzmán recibe un trato muy especial en el cereso de Juárez para evitar una fuga más. Ahí prácticamente no lo dejan dormir al pasarle lista hasta en horas de la madrugada según las autoridades para asegurarse de que este bien, pero ahora las quejas de El Chapo van mucho más allá incluso en la forma en que le revisan su cuerpo varias veces al día.

“Más que como abuso dice me están sobando, dice porque hizo el gesto dijo me aprieta y eso ya me molesto ósea como creo que es un oficial que se la pasa hostigándolo,” comenta Silvia Delgado, abogada de Guzmán.

Y es por eso que una vez más el grupo de abogados defensores acompañados de la esposa de Joaquín Guzmán han interpuesto varias quejas por abuso de autoridad y hostigamiento debido a las condiciones de aislamiento en que se encuentra internado.

“No estamos buscando que sea un hotel de cinco estrellas ni trato especial, únicamente queremos que no se le tenga aislado.”

Y también acusan al gobierno de retrasar todas las audiencias programadas para sus procesos legales y de extradición llegando a escusas absurdas para no permitir la entrada de los abogados y la realización de las audiencias. “Es que el cereso argumenta que se quedaron sin luz es ilógico ósea ni un niño. Ahora yo considero que tiene inclusive planta de energía como reserva imagínense que un centro penitenciario se quede sin luz.”

La principal solicitud de la defensa es que Joaquín Guzmán sea trasladado de la Prisión Federal Número 9 de Ciudad Juárez al penal del Altiplano para que se puedan realizar las audiencias sin contratiempo y saber de una vez por todas si será extraditado a los Estados Unidos o juzgado en México.