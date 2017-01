retiran-mezcla-de-chocolates-cappuccino-dutch-valley

Tampa Bay, (NOTICIAS YA).- Dutch Valley ha anunciado el retiro de su mezcla de chocolates Cappuccino debido a la posibilidad de que esta esté contaminada con Salmonella.

El producto retirado es identificado como el articulo 552372 Cappuccino Snack Mix, con el código de lote: 20161027 y fecha: 5/25/17. Estos alimentos se empacan en bolsos claros de 10 libras.

La merienda fue distribuida a nivel nacional y afecta a los siguientes estados: DE, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, MA, MD, ME, MN, MO, MT, NJ, NY, OH, PA, VA , WI, WV. Los retiros también incluyen los alimentos vendidos a través del portal cibernético de la compañía, www.dutchvalleyfoods.com.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades o problemas por el consumo de este producto. Dutch Valley Foods solicita a sus clientes que hayan comprado estos productos que los destruyan o los devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Por otra parte los clientes con preguntas sobre el producto pueden llamar al 1-800-733-4191 para hablar con el servicio de atención al cliente, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 5 p.m.