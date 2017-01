Anuncian seis jornadas para vasectomías sin bisturí en Baja California

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Durante el primer semestre de 2017 se realizarán seis jornadas de cirugías de vasectomía sin bisturí para los hombres que estén satisfechos con la cantidad de hijos en su familia.

Las jornadas se realizarán en las instalaciones del Centro de Salud Industrial, ubicado en calle F y Mecánicos, los sábados 21 de enero, 25 de febrero, 22 de abril y 20 de mayo; además se efectuarán dos mega jornadas donde se cubrirá un número mayor de pacientes los sábados 25 de marzo y 24 de junio.

La vasectomía es un procedimiento fino, sencillo y efectivo, que pertenece al grupo de los métodos anticonceptivos definitivos, ideal para las parejas que estén satisfechas con el número de hijos que tienen.

Esta práctica tuvo sus antecedentes en China desde el año de 1974, incorporándose a México en 1989 y formalmente en 1993 como Programa Nacional de Vasectomías sin Bisturí de la Secretaría de Salud.

Entre sus ventajas se encuentra que no amerita hospitalización, ni estudios preoperatorios, se utiliza anestesia local, no ocasiona molestias, no afecta al comportamiento sexual del hombre, ni provoca efectos a largo plazo; a las 48 horas después del procedimiento, el paciente puede reincorporarse a su empleo (que no amerite esfuerzo físico), a los cinco días puede reanudar las relaciones sexuales y a los 15 días practicar su deporte favorito.

Para obtener mayores detalles sobre el procedimiento gratuito para que llamen al teléfono 554-46-86 del Centro de Salud Industrial con César González Rocha, responsable del módulo de Vasectomías sin Bisturí o a los teléfonos 559-66-01, 559-64-05, 557-14-76 y 556-08-07 extensión 1218, de la Coordinación de Salud Reproductiva, con Gabriela Guzmán Murillo.