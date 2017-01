Hoy es Blue Monday, ¿el día más triste del año?

11:59 am

(NOTICIAS YA).- Ya pasaron las fiestas decembrinas, se acabaron las vacaciones para muchos, el verano parece lejano y revisar nuestros estados de cuenta puede no ser tan alentador, y si a todo eso le súmanos que hoy es “Blue Monday” el panorama puede ser deprimente.

Pero, ¿en realidad es este día el más triste del año? De acuerdo con el psicólogo Cliff Arnall, de la Universidad de Cardiff, sí.

En 2005 Arnall creó una fórmula matemática que le permitió determinar que el tercer lunes de enero es día más deprimente del año, tomando en cuenta el fin de la temporada navideña, retomar la rutina de nuestras actividades y hacer frente a la cuesta de enero.

Sin embargo, Isabella Goldie, directora de desarrollo de la Fundación para la Salud Mental, con sede en Londres, dijo en un blog que “Blue Monday” no es algo real.

“El ‘Blue Monday’ o ‘lunes azul’, es un cálculo basado en factores como las condiciones climáticas, los niveles de deuda, el tiempo transcurrido desde Navidad y el tiempo desde que fracasaron los propósitos de nuestro Año Nuevo, que fue creado en 2005 para vender las vacaciones de verano”, aseguró en su blog, según detalla USA Today.

La experta asegura que desde que se proclamó el “Blue Monday” se ha convertido en “un evento anual de relaciones públicas y principalmente un conector para promover y vender cosas, a menudo ligeramente vinculadas, a mejorar nuestro bienestar”.

Goldie explicó que es vital diferenciar entre sentirse triste o decaído por un día y una enfermedad mental real. Sí puede ser que nos sintamos con los ánimos abajo, pero no quiere decir que es por ser el “día más deprimente del año”.

Los sentimientos humanos no pueden ser predichos por ecuaciones ordenadas, según explicó la periodista experta en mitos de la BBC, Claudia Hammond a la revista Quo.

Por ese motivo no existe una fecha específica para sentirse decaido, las situaciones particulares de cada persona son las que determinan su estado de ánimo en ciertos días y, aunque una fecha particular puede ligarse a recuerdos de vida, no se determina por un calendario general, explica CNN.

Y si de pronto notas que estás más decaído que siempre, algunas organizaciones recomiendan mejorar tu humor con actividades que beneficien a otras personas y generen un cambio en tu rutina diaria.