Fuertes y abundantes lluvias pronosticadas para el jueves

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Fuertes y abundantes es como autoridades de protección civil calificaron las lluvias que de acuerdo al pronóstico llegarán a Baja California a partir del jueves por la noche.

Varias serán las pulgadas de agua que caerán durante 4 días en las diferentes zonas de la región, para Tijuana en la costa, se esperan entre 2 y 4 pulgadas de lluvia.

Antonio Rosquillas, director de protección civil de Baja California, comentó: “creo que esto no lo teníamos desde 1993 en donde no había estas condiciones de estas tormentas tan fuertes, seguidas una tras otra con estos periodos de lluvia que se esperan, ojala que los pronósticos no se cumplan a tal grado y si se cumplen vamos a tener problemas”.

La preocupación se mantiene principalmente en familias que viven en zonas de alto riesgo como laderas y cañones, sobre o alrededor de causes de ríos o arroyos, pero también en quienes viven alrededor de desarenadores.

En Tijuana hay 25 y 5 de ellos, con las últimas lluvias, ya se encuentran por llegar a su máxima capacidad. Uno se ubica en el Cañón del Pato, en la delegación San Antonio de los buenos, donde vecinos temen que como en otros años, los pluviales se obstruyan por la basura y el agua se desborde, arrastrando todo a su paso.

Francisco Camacho, residente del Cañón del Pato, comentó: “si corre bastante agua que se lleva a cualquier gente o cualquier carro incluso… Como se tapa sube más el nivel y pues se hace más ancho el arroyo”.

A pesar de la basura, restos de muebles y escombro visibles en varios cajones desarenadores, no hay obras de limpieza por parte del ayuntamiento… Aseguran todos se encuentran en óptimas condiciones.

Para el colegio de ingenieros civiles este tema debe ser prioridad para las autoridades para evitar una contingencia en los próximos días.

Oscar Cortez, vicepresidente del colegio de ingenieros civiles de Tijuana dijo: “pasa todos los años y al final estamos ahí a las carreras tratando de destapar o limpiar los desarenadores entonces porque no pensar en forma preventiva como le estaba yo mencionando… Que la autoridad se ponga las pilas y que haga su tarea de limpiar todos esos drenajes y desarenadores”.