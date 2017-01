¿Comer picante durante el embarazo afecta al bebé?

11:45 am

(TODO BEBÉ).- Existen muchos mitos sobre el consumo de comidas picantes durante el embarazo. ¿A qué embarazada no han regañado por comer algo picante?

“el chile no afecta al bebé, pero sí altera la función digestiva, con náuseas, reflujo y acidez; y consumir chile es aumentar más el malestar, no afecta al bebé directamente, pero sí la salud de la mamá” dice la ginecóloga Lourdes Gutiérrez según la revista de salud vidasana.

Muchas mujeres que se acercan a la fecha del parto, empiezan a incluir en sus comidas cuanto ají o chile encuentran para tratar de acelerar el alumbramiento y lo que logran es… ¡una gran indigestión! ya que los médicos aclaran que es un mito que las comidas picantes induzcan el parto.

Según explica el doctor Mauricio Bitrán, jefe del departamento de obstetricia del hospital Mount Sinai en Miami Beach en EE.UU, el picante no produce contracciones, pero sí puede llevar a problemas de reflujo o acidez estomacal.

Ya de por si, en el tercer trimestre es común que las embarazadas sientan malestares estomacales debido a que el crecimiento del útero presiona el estómago y puede subir el ácido por el esófago. Además, las hormonas también favorecen la aparición del reflujo gástrico; si sumas a esto una alimentacion con alto contenido de condimentos y picantes, multiplicarás estos malestares.

La ginecóloga explica que no solo el “chile” podría afectar la salud de una embarazada; lo que definitivamente se debe evitar es el café, la soda o gaseosa, el chocolate, fumar (o estar cerca de alguien fumando) ingerir bebidas alcohólicas. Además de la exposición a rayos X, tóxicos y ejercicios extenuantes.

Por lo tanto, comer picante no afecta directamente al bebé, sin embargo no tendrás por completo un embarazo saludable si tienes fuertes malestares de acidez. Si sientes ardor en la boca del estómago, aléjate de las comidas muy condimentadas y del picante en general.

En cambio, si no tienes este tipo de molestias, no habrá problema si moderas tu consumo. Cada caso es distinto, la recomendación de Todo Bebé Inc. es que siempre consultes a tu médico sobre la adecuada alimentación para un embarazo saludable.

¡Provecho!