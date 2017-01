Diputada #LadyNoMeAlcanza ofrece disculpas a mexicanos

(NOTICIAS YA).- Luego de que declaró que no le alcanza el dinero que gana como diputada federal en México, la priista Susana Corella Platt se hizo famosa como “lady no me alcanza”, a pesar de que el salario en su puesto es unas 60 veces mayor que el de un obrero.

Esto ocurrió cuando, le cuestionaron sobre la posibilidad de reducir su sueldo para ajustarse a las supuestas políticas de austeridad que se podrían implementar en el gobierno de México. Proponen que se eliminen prestaciones como vales de gasolina, pago de celulares, etc.

“¿Qué, qué voy a regresar?, ¿No te estoy diciendo que no me alcanza? ¡no me alcanza, me ponen dinero!” dijo la legisladora por Sonora.

Esto causó indignación entre millones de mexicanos que batallan diariamente con salarios menores y el video se hizo viral con una lluvia de críticas.

El salario mínimo en México, lo que podría ganar un obrero y otros oficios, es de $80.04 pesos al día, es decir $2,400 al mes (unos $114 dólares mensuales).

Mientras el de un diputado federal, suma su “dieta mensual”, apoyo por “asistencia legislativa” y “atención ciudadana” supera los $148 mil pesos al mes ( $7, 047 dólares aproximadamente) y podría ganar más si tiene asignado un nombramiento en la Legislatura.

Además de aguinaldos y prestaciones, así que solo en diciembre del 2016 ganó alrededor de medio millón de pesos y trascendió que estuve ausente de la Cámara de Diputados.

Con esa diferencia, escuchar que a la diputada no le alcanza, desató gran inconformidad y aumentó las que han desatado protestas en el país como el aumento de precio de la gasolina y de varios servicios.

Finalmente la diputada publicó un video en el que ofrece disculpas y afirma que no se estaba quejando y que no quiso decir eso.