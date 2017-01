encuentran-a-hermanas-desaparecidas-en-1985-y-arrestan-a-su-madre

11:47 am

(NOTICIAS YA).- Dos hermanas que desaparecieron en 1985 de su casa en Rhode Island fueron localizadas en Houston y su madre fue acusada por llevárselas, informó la policía el martes.

Después de más de 30 años de búsqueda al fin llegó una pista contundente dos días antes de Navidad y gracias a ella fueron localizadas Kimberly y Kelly Yates y también su madre, Elaine Yates.

Elaine se llevó a las niñas y las ocultó. Cambió su nombre legalmente a Liana Lynn Waldberg, tiene 69 años. La arrestaron el martes en Houston y tuvo una audiencia el miércoles en Rhode Island, en la que se declaró inocente del secuestro y el juez le concedió libertad bajo fianza de $50 mil dólares mientras culmina el proceso.

Kimberly tenía tres años, ahora tiene 35 y su hermana Kelly apenas tenía 10 meses, ahora 32 años. Ya ninguna vive con su madre, pero sí están en el área de Houston y a salvo.

El padre de ellas, Russell Yates fue notificado del arresto. Las autoridades le dieron a sus hijas la información para que se comuniquen con él si lo desean.

“Siempre he estado tratando de encontrar a mis niñas…al menos ahora ellas decidirán si se ponen en contacto”. Le preguntaron si espera que se presenten cargos contra su exesposa y contestó “Eso no me va a yudar ni a nadie en este punto. Yo solo quiero ver a mis hijas”.

Unos años después de la desaparición de las niñas, él admitió en una entrevista que fue infiel a su esposa y ella lo descubrió. Lo amenazó con irse de la casa. También confesó que él le dio un golpe en medio de la discusión.

Unas semanas después, el 27 de agosto de 1985, él regresó a su casa en la madrugada, después del trabajo, y ya no estaban.

El caso se difundió en el programa “America’s Most Wanted”. La policía recibió pistas de todo el país, pero no habían dado resultado hasta el reporte recibido hace tres semanas.

Los investigadores compararon bases de datos, estudiaron los perfiles de Facebook de las hermanas, sus licencias de conducir y compararon fotos recientes con las de bebés para identificarlas.

Es la segunda vez en esta semana que las autoridades de Estados Unidos resuelven casos pendientes de desapariciones de infantes como el de las hermanas Yates y el de Kamiyah Mobley, quien fue raptada recién nacida de un hospital de Florida y apareció 18 años después en Carolina del Sur con la mujer que se hizo pasar por su madre.