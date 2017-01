Falta la reducción de costo a la gasolina y que dejen de robar, insisten manifestantes

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- En plena conferencia de prensa el alcalde de Tijuana recibió una llamada y se retiró para contestar su celular, algo que pocas veces se ve. Era el secretario general de gobierno y precisamente le notifico que se abrogaba la ley del agua.

La exigencia fue escuchada y el gobernador del estado dio marcha atrás a la llamada ley del agua que implicaba una serie de aumentos.

“Pues no hay de otra, lo único que me ocupa es el agua para Tijuana, el gobernador demostró que la gente manda, la gente no quiere y la gente no quiso”, aseguró el alcalde Juan Manuel Gastélum.

Pero el agua es sólo un punto de la serie de inconformidades que manifestaron los miles de ciudadanos que salieron a las calles.

“El problema ya dejó de ser la gasolina, que el agua, órale está bien, que las placas, órale está bien, pero sabes que, necesitamos más, necesitamos que dejen de robar, que se bajen el sueldo, no crean que con eso van a parar las marchas, eso solo es un paliativo, está bien”, dijo Gabriel Aceves, uno de los manifestantes.

Precisamente esta mañana el ayuntamiento de Tijuana anuncio las primeras acciones que tomó su administración. Recortó 187 plazas, apenas el 10% de toda la nómina. No habló de reducción de salarios, sólo que no habrá aumentos y la eliminación de viáticos, gasolinas y celulares, sólo la secretaria general del ayuntamiento gastaba más de 50 mil pesos al mes en estos temas.

“Nomás en la secretaria de gobierno 50 mil pesos mensuales para uso del secretario, viáticos, traslados, teléfonos y obviamente las comidas en restaurante”, comentó Raúl Felipe Luévano, secretario del ayuntamiento.

Lo que siguen esperando es que esta contribución se refleje en sus comunidades.