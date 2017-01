Transporte público aumenta cuatro pesos la tarifa sin permiso del gobierno

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- El ayuntamiento de Tijuana no ha aprobado ningún aumento en las tarifas del transporte, sin embargo algunos usuarios afirman que ya se están realizando cobros adicionales desde dos a cuatro pesos.

Pese a la advertencia de la secretaria de hacienda, de que el transporte público no aumentaría pues había métodos fiscales para deducir los aumentos al combustible y refacciones, grupos transportistas locales determinaron unilateralmente, aumentar sus precios. Esa fue la sorpresa que se llevaron algunos usuarios, como dona Evangelina Sánchez. “Ahorita si me cobraron 12 pesos pero anoche me cobraron 15 pesos”, dijo. “Yo considero que si sube la gasolina es obvio que se tiene que subir el transporte, pero también que no se carguen pues”, comentó.

Para don Mario fue similar, dice estar consciente de las afectaciones para quienes ofrecen el servicio…

Sin embargo como usuario asegura que le afecta más. “Por mi parte no estoy de acuerdo porque a cómo está la economía no muy bien digamos, y yo no tengo un trabajo fijo menos verdad”, comentó Mario.

Y otro problema a observar, localmente en Tijuana, es que pese a que no se ha autorizado un aumento al transporte público, algunos choferes ya hacen cobros adicionales. Transportistas manifiestan que estas medidas son producto de la desesperación, pues desde que se aumentó la tarifa del combustible ya no les rinde el dinero para sus gastos.

José Manuel Félix, taxista de Tijuana confesó: “vivo una situación de desesperante ya que yo vivo del transporte y si aumento la gasolina pues yo ¿qué me voy a llevar a mi casa? Yo lo siento por los usuarios y tienen ellos en toda razón de protestar pero también tengo una familia que mantener y llevar de comer a mis hijos, aumento la gasolina, luz, agua, predial y no puedo seguir viviendo con el sustento que tenía antes”.

Desde hace cinco años, el precio del transporte público para algunas unidades se mantiene en 12 pesos. Aun así, hay quienes prefieren solidarizarse con los usuarios y no modificar precios.

“Lo que ellos pedían era un incremento al precio de transporte, y se hizo un estudio peor no se puede porque es responsabilidad del gobierno”, insistió el secretario de gobierno: Felipe Luévano.