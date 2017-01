La controversial canción que eligió Trump

(NOTICIAS YA).- Una de las polémicas que rodea al ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que ver con la canción que eligió para salir al público durante el concierto que celebró su investidura, registrado este jueves 19 de enero.

De acuerdo con Mashable, dicho tema es “Heart of Stone” de los Rolling Stones. La canción incluye líneas como “He conocido a tantas chicas. He hecho llorar a tantas y todavía me pregunto por qué”.

A lo largo de su campaña y hasta la fecha, decenas de mujeres acusaron al magnate de acoso e incluso de abuso sexual, por lo que la composición de 1965 ha llamado la atención de muchos.

“Ella está sola y yo trato de derribarla”, continúa el éxito de la banda británica.

Cabe destacar que antes de su arribo, los presentes escucharon otro tema de los Stones, “You Can’t Always Get What You Want“, himno de su campaña el cual sigue utilizando, a pesar de que la agrupación mostró su inconformidad.