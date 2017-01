Recibe condena de 15 años tras describir brutal crimen en su diario

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de Texas ha sido condenada a pasar 15 años en prisión tras declararse culpable de un brutal crimen que describió en su diario personal, creyendo que había matado a alguien y mostrándose orgullosa de ello.

“Hoy apuñale a una mujer inocente hasta la muerte… Fue absolutamente fantástico. El asesinato me da algo grande como ningún otra cosa. Se siente como una irrealidad nítida, destellante y brillante, adrenalina y shock”, son parte de las palabras escritas por Pearl Moen, de 18 años.

Moen se presentó ante una corte en Austin el pasado viernes, para declararse culpable de intento de homicidio y fueron esos escritos lo que la llevaron a recibir una condena de 15 años en prisión.

La mañana del martes 17 de noviembre de 2015, cuando Moen tenía 17 años, una joven pareja se sentó en una acera frente a un complejo de departamentos de Hyde Park, en lo que pensaban era el final de una hermosa cita.

Mientras ellos conversaban, la joven estaba escondida en unos arbustos, observando. Cuando el hombre se levantó para entrar al baño, la mujer empezó a dormitar bajo los primeros rayos del sol.

La joven llevó la cabeza atrás, miró hacia arriba y cerró sus ojos, segundos que Moen aprovechó para saltar de los arbustos y lanzarse encima de su víctima, a quien apuñaló en al menos 20 ocasiones.

Dejando a su víctima inocente en un charco de sangre e inconsciente, la adolescente se alejó airosa, pensando que había cometido un asesinato, detalla el Washington Post.

Y eso mismo describió a detalle en su diario personal:

“Así que, bueno, voy a empezar con un momento emocionante. Apuñalé a una mujer inocente hasta la muerte hoy. (Técnicamente ayer ya que es la 1 am). Fue absolutamente fantástico. El asesinato me da algo grande como ningún otra cosa. Se siente como esta irrealidad nítida, intermitente y brillante, adrenalina y shock. Lucha o modo de vuelo. ¿Cómo puedo describirlo? Todo era irreal. Estoy muy orgulloso de mi misma. La apuñalé como 20 veces. Quizás más. No estaba contando. Ella gritó y me agarró diciendo “¿qué f…?! Ayuda”.

En las mismas hojas aseguró que es una psicópata y confesó sentir un profundo odio hacia la gente. Sin embargo, ella estaba equivocada en algo: su víctima no murió.

La joven enfermera, que no ha sido identificada, terminó tirada en el pavimento con un pulmón colapsado, tendones y nervios dañados, así como músculos cortados. Pero estaba viva, y aunque tuvo una recuperación difícil y lenta.

Del ataque pasaron algunos meses y la policía seguía sin tener pistas del agresor, a pesar de que la comunidad se unió para repartir volantes y pedir ayuda para encontrar al responsable, ofreciendo algunos detalles para identificarlo.

Pero fue hasta que pasaron cuatro meses, justo el Día de San Valentín de 2016, cuando la policía llegó hasta la casa de Moen por un llamado de disturbio familiar. La madre de la adolescente les dijo a los agentes que su hija coincidía con la descripción de los volantes, además de que contaba con una colección de cuchillos y había estado bromeando con el ataque.

Cuando las autoridades registraron su cuarto encontraron el diario y varios dibujos que describían el ataque. Incluso, las palabras que Moen escribió llevaron a conectar elementos y conseguir más pruebas de su responsabilidad.