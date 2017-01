VIDEO: Damián Álvarez dice que la exigencia es alta para Tigres

Monterrey, México. (ICITUS). Las cosas han cambiado, lo dice uno de los más añejos del club. Se trata de Damián Álvarez, quien vio cómo Tigres pasó de ser un participante a un aspirante por el título en cada torneo, debido a las fuertes inversiones que suele hacer la directiva, por ello no le incomoda que se les pida refrendar el título obtenido en el Apertura 2016.

“Siempre se espera más de Tigres, siempre la exigencia va a ser más, más allá de ser el último equipo campeón, siempre se le va a exigir más, eso es lo que nosotros debemos aceptar, esos retos, y saber que de aquí en adelante las cosas van a ser más difíciles”, recalcó Damián, quien aseguró que deben mantener el nivel en cualquier territorio.

“Los equipos juegan de cierta manera cuando vienen al Universitario, pero indistintamente de la propuesta del rival, es cómo nosotros vamos a encarar esos partidos, nosotros en Guadalajara no la pasamos bien, Atlas fue mejor. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a hacer lo mejor que podamos y comprometernos a no bajar de un nivel y hacerlo mejor. Siempre no se va a jugar bien y no se va a poder ganar, pero siempre la intención debe estar”, indicó.

Lo cierto es que el siguiente rival de los Tigres son los Jaguares en Chiapas, una cancha que suele pesarle a cualquier escuadra de la Liga MX; sin embargo, Álvarez dijo que están preparados para asumir el reto.

“Contemplamos un partido difícil, con un escenario en el que no es fácil jugar ahí, esta problemática (porcentual de Jaguares) no tiene que incidir tanto en un pensamiento de tranquilidad, eso no importa, hay que ir a jugar y a ganar”, sentenció.

Icitus Monterrey