arrestan-a-maestra-extorsionada-por-alumno-con-quien-tuvo-sexo

(NOTICIAS YA).- Una maestra de Texas fue arrestada tras pagar casi 28 mil dólares a uno de sus exalumnos en un juego de extorsión por mantener sus encuentros sexuales en secreto, hasta que la madre del adolescente descubrió todo.

Thao “Sandy” Doan, de 27 años, trabajaba en la escuela secundaria Raúl Quintanilla, en Dallas, hasta el pasado 10 de enero cuando fue puesta bajo licencia administrativa. El viernes pasado fue arrestada y acusada de abuso sexual en contra de un menor.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Dallas, Doan admitió que inició a acercarse a su alumno de 14 años por medio de mensajes de texto, en Instagram y Kik, antes de que tuvieran su primer encuentro sexual en el verano de 2015.

Ese mismo año volvieron a tener relaciones sexuales entre noviembre y diciembre, y el último mes de 2016 volvieron a encontrarse. Además, ella le mando fotografías de sus pechos y compartieron mensajes explícitos.

Poco a poco la madre del menor se fue dando cuenta de un cambio en el comportamiento de su hijo, hasta que a principios de este mes descubrió que estaba recibiendo grandes cantidades de dinero, mismo que reconoció estaba destinando a “fines ilegales”, comprar droga y alcohol.

Confirmando sus sospechas la mujer consiguió capturas de pantalla de los mensajes de texto en que su hijo le exige dinero a Doan para no hablar sobre sus encuentros sexuales, mismos que proporcionó a los investigadores.

El pagó más reciente que recibió el adolescente, ahora de 15 años, fue de mil 500 dólares, según detalló su madre. “Ella hizo muy mal. Lo hizo mal…y no estoy condonando lo que él hizo porque sé que estaba equivocado en lo del chantaje, no es aceptable”, detalla el New York Post.