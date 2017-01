WhatsApp te permitirá enviar mensajes sin conexión a Internet

(NOTICIAS YA).- Uno de los sueños o peticiones más grandes de los usuarios de WhatsApp se ha convertido en realidad. Poco a poco la plataforma de mensajería ha ido revolucionando, sus cambios se verán en la siguiente actualización.

¿Cuantas veces has tratado de enviar un mensaje, pero por falta de conexión no lo has logrado? Este ya no será un problema, ahora podrás “enviar” el mensaje sin la necesidad de tener Internet. Hasta la fecha, si no había conexión la herramienta solo permitía leer los mensajes recibidos, ni si quiera daba la opción de redactar lo que se quería contestar. Sin embargo, la nueva actualización permite utilizar WhatsApp aunque no se tenga Internet.

Esta nueva herramienta permitirá que el usuario escriba mensajes y dejarlos “enviados” en el chat del destinatario para que cuando se recupere el acceso a la Internet, los mensajes sean enviados. Lo que quiere decir que ahora te dará la opción pulsar el botón ‘enviar’ aun sin conexión. Por lo tanto te ahorrarás tiempo en las conversaciones con tus amigos o hasta redactar tus tareas o documentos laborales.

Además esta nueva actualización nos ofrece la posibilidad de enviar hasta 30 fotografías en un solo adjunto. La nueva versión está disponible para Android y iPhone.