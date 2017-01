Carta para padres de una madre que perdió a su hijo

(TODO BEBÉ).- Sin duda alguna el dolor más fuerte que podría experimentar cualquier padre o madre es el de perder a un hijo. Una mujer que sufrió la pérdida de su pequeño escribió una emotiva carta con valiosos consejos para quienes tienen hijos, publicó Salud180.

El pasado mes de junio Ashley Grimm y su familia tuvieron un accidente automovilístico. Viajaba con sus cinco hijos cuando ocurrió la tragedia; su pequeño “Titus” de cuatro años perdió la vida.

Grimm decidió compartir un post en el que relató el accidente, el dolor que trajo la muerte de “Titus” y la crueldad con que la gente la acusaba de ser culpable. Ella escribió valiosos consejos para quienes son afortunados y tienen a sus hijos con vida. Aquí un fragmento de la emotiva e inspiradora carta:

“Puedes compartirlo con cualquier mamá que conozcas.

– Tal vez acabarse el brócoli en la cena no es tan importante como creemos. Mira cómo tus hijos comen y odian el maíz (Titus odiaba el maíz). Tal vez aún pueden comer helado – quizá aún algunas veces – aunque todavía tengan verduras en el plato.

– Aprende a pretender. Métete en su mundo. Aprende a jugar Xbox con ellos. Quiere su hermosa y fugaz imaginación. Déjalos creer que son el Capitán América o la reina Elsa. Métete en sus mentes. Mira cómo piensan. Los platos van a seguir ahí.

– Toma cada abrazo y beso que te dan, incluso los que usan para salirse de la cama en la noche. Y de verdad apretújalos.

– Detente y mira los bichos, las rocas, las ramas, el atardecer. Baja la velocidad, mamá, bájala.

– Diles que los amas. Pero míralos a los ojos y dilo de verdad. Diles que pueden hacer cualquier cosa, cualquier cosa que deseen hacer.

– Sí, deben ser responsables pero, a veces, la gracia es la respuesta. Tal vez, sólo tal vez, no terminarán arruinados si dejamos que se nos vayan algunas cosas.

– Nunca juzgues a otra mamá. No conocemos la historia completa, no sabemos. Simplemente no sabemos.

– Ve a abrazar a tus bebés ahora mismo. Empápate de su aroma, mira el inocente brillo en sus ojos que está perdido en alguna parte entre la niñez y la adultez. Siente de verdad cómo te abrazan. Deja tu teléfono y míralos a través de tus ojos, y no sólo a través del lente de tu cámara. Recuerda cómo se siente su cabeza en tu hombro, su mano en la tuya, sus besos mojados en tus mejillas. Amamántalos una vez más. Dormir está sobrevalorado. Escucha cinco minutos más de Star Wars, Minecraft y las princesas de Disney.

Mamás, abracen fuerte a sus hijos. Cuán bendecidas son de tener a unos únicos, hermosos, pequeños humanos. De mi corazón al suyo,”Ashley Grimm.