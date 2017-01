sospechoso-baleado-frente-a-kinder-de-san-diego-se-declara-inocente

San Diego (NOTICIAS YA).- Un hombre que fue baleado por la policía frente a un Kinder en Linda Vista luego de que presuntamente les apuntara con una pistola que resultó ser de postas durante una persecución a pie se declaró inocente de los cargos de resistirse al arresto mientras usaba un arma peligrosa y llevar un arma a terrenos escolares.

Ferdinand Gangano Alarcio, de 52 años, enfrenta hasta tres años y 8 meses de prisión si se le encuentra culpable de los cargos.

El abogado Michael Runyon dijo que los oficiales respondieron a la esquina de Linda Vista Road y Ulric Street alrededor de las 2 de la tarde del martes para investigar el reporte de una disputa entre dos hombres, en la que posiblemente se realizaron disparos.

Cuando los agentes llegaron a la escena los hombres ya no estaban en el lugar. Al buscar en el área encontraron a dos hombres que cumplían con la descripción de los involucrados en el incidente y les ordenaron detenerse, pero Alarcio no solo no lo hizo sino que apuntó su arma contra uno de los oficiales.

Alarcio huyó a pie mientras dos oficiales lo perseguían. Eventualmente un agente disparó al sospechoso en la mano cuando intentaba saltar la cerca de una escuela preescolar, informó el fiscal.

Luego del arresto, el acusado admitió haber consumido metanfetamina, haber apuntado a los oficiales con el arma y también haber tomado algunas malas decisiones ese día.

El fiscal del caso dijo que un oficial ya había respondido a un reporte similar involucrando a Alarcio en 2013.

El acusado fue ordenado a una fianza de 100 mil dólares y se presentará en corte nuevamente el 6 y 8 de febrero.