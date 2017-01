estudiantes-de-ucsd-se-manifiestan-contra-medidas-migratorias-de-trump

San Diego (NOTICIAS YA).- Cientos de estudiantes de UC San Diego marcharon a través del campus en La Jolla este lunes para denunciar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de excluir a visitantes de siete países donde predomina la religión musulmana.

La protesta se realiza un día después de que más de 2 mil manifestantes se dirigieron a la terminal 2 del aeropuerto Lindbergh Field en San Diego para oponerse a la restricción de viajes.

Los estudiantes llevaban carteles y gritaban “Move, Trump, get out of the way” (Muévete, Trump, quítate del camino) y “No hate, no fear, refugees are welcome here” (Sin odio, sin miedo, refugiados son bienvenidos aquí). Los estudiantes también se expresaron contra el plan de Trump de construir un muro en su frontera al sur.

También se oponen a la orden ejecutiva de Trump en la que prohíbe indefinidamente la entrada de todos los refugiados de Siria a Estados Unidos. La orden bloquea el ingreso de todos los refugiados por 120 días y también detienen la entrada al país de todos los refugiados y no refugiados de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria por 90 días.

Hasta ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha respondido el número de personas detenidas o que se les ha negado la entrada al país en el condado de San Diego.

Sin embargo, representantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles señalaron que investigan el reporte de una persona que fue detenida en el área de cruce fronterizo.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo a los medios que a pesar de las manifestaciones, únicamente unos 100 viajeros de 320 mil visitantes fueron detenidos en todo el país.