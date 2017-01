Mujer es expulsada de un vuelo por llevar un “escote”

Orlando, (NOTICIAS YA).- Una mujer afirmó a través de las redes sociales que fue expulsada de un vuelo de Spirit Airlines que salía de New Orleans rumbo a Fort Lauderdale, Florida, por vestir una camisa con escote.

Dos pasajeros tomaron sus celulares y escribieron en Facebook lo ocurrido en el avión y mencionaron que llegaron a escuchar que los asistentes de vuelo le dijeron a la mujer que su pecho estaba demasiado expuesto.

Pero no solo la mujer fue expulsada del avión si no que otro pasajero que no conocía a la mujer también fue retirado del vuelo el pasado domingo luego que este interviniera para defenderla.

Mientras que por otro lado la línea aérea Spirit está afirmando que una asistente de vuelo le hizo la sugerencia de encubrirse, pero esa no fue la razón por la que decidieron bajarla del avión Paul Berry,. portavoz de Spirit dijo “Nadie fue sacado de un avión por exhibición, las personas son expulsadas de los aviones por su comportamiento”.

Según el empleado de Spirit la mujer que está haciendo la denuncia estaba intoxicada. Y la madre de la víctima, Donna Prieto, dijo que su hija había sido “humillada” en el vuelo. Otros testigos dijeron que la mujer estaba utilizando un abrigo bastante grande para cubrir y mientras ocurría la situación estaba llorando hasta el punto que otros pasajeros también comenzaron a quejarse por las acciones.

La mujer, un amigo y otro pasajero del vuelo fueron retirados del avión y luego los transportaron en otro vuelo, ahora Spirit planifica ponerse en contacto con la mujer que no fue identificada.