esposo-le-corta-las-orejas-a-su-mujer

(NOTICIAS YA).- Un hombre afgano que cortó ambas orejas a su mujer se encuentra prófugo en el distrito de Kashinda.

De acuerdo con la BBC, Zarina, de 23 años, fue atada por su marido, quien le cortó ambas orejas en un reciente ataque registrado en la provincia de Balkh.

La mujer se encuentra en condición estable pero continúa hospitalizada y bajo trauma psicológico.

“No he cometido ningún pecado. No sé por qué mi esposo me hizo esto”, expresó Zarina, quien dijo que su marido la despertó y la atacó repentinamente.

La joven indicó que contrajo matrimonio con el agresor a los 13 años, y que su relación con él no era buena, pues no la dejaba ver a sus padres. Ella ya no quiere seguir con él.

“Es un hombre muy desconfiado y seguido me acusaba de hablar con hombres cuando iba a visitar a mis padres”, finalizó.