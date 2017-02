Proponen boicot comercial contra Estados Unidos, piden no comprar en San Ysidro

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Las acciones en contra de las medidas del presidente Trump empiezan a fraguarse, una de ellas es un boicot comercial para no comprar en Estados Unidos.

Ante las acciones y medidas que ha propuesto el presidente de los Estados Unidos Donald Trump residentes fronterizos buscan acciones que pudieran afectar a la economía de las ciudades que colindan con México.

Un boicot comercial es una de las primeras propuestas que se han puesto sobre la mesa, la idea de no cruzar a los estados unidos y dejar de adquirir productos en el vecino país cada vez cobra mayor aceptación.

“Yo creo que ningún tijuanense está a gusto con esa propuesta del presidente de Estados Unidos y entonces que tenemos que hacer pos pegar de gritos”, comentó Gilberto Leyva, presidente de Canaco en Tijuana.

Un boicot comercial en la frontera entre Tijuana y San Ysidro podría provocar un colapso de la economía en la ciudad del otro lado de la frontera donde sus consumidores son en 90% mexicanos.

“Un boicot encima de este eso podría realmente causar el cierre de algunos negocios”, dijo: Jason Wells, presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro.

Y aunque la intención no es afectar directamente a la ciudad vecina si se busca demostrar la importancia del intercambio comercial entre ambos países.

Gilberto Leyva insiste: “hay un intercambio fabuloso entre comerciantes pero también tenemos un factor muy importante que es la dignidad”.

Incluso del otro lado de la frontera reconocen y apoyan la reacción de los fronterizos del lado mexicano y aseguran que están en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Nosotros obviamente empatizamos y simpatizamos con el sentimiento de falta de respeto por parte de la Casa Blanca hacia México y por el maltrato las negociaciones etcétera pero pues nosotros en San Ysidro somos del mismo equipo”, insistió Jason Wells.

Servidores turísticos dicen que este fin de semana que es cuando podría concretarse el boicot podría ser aprovechado incluso por los residentes de California para venir a Tijuana y consumir aquí.

“Yo no voy a ir a una casa a donde no me invitan a donde me corren a donde no me quieren a donde hablan mal de mí …yo voy a la casa a donde vivo con mis vecinos yo consumo aquí en lo que produce México”, dijo Francisco Villegas, presidente de Canirac en Tijuana.

Por el momento no hay más que esperar para conocer la convocatoria que tendría esta estrategia y poder saber si ocurre lo mismo que en otras ciudades fronterizas donde prácticamente han dejado solas las fronteras y los comercios.