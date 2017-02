Hidrantes fallaron, lo que provocó demora para sofocar gran incendio en Tijuana

10:53 am

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- Un voraz incendio se desató durante la mañana del jueves en Tijuana, en un par de inmuebles situados por la avenida Niños Héroes, en la zona centro de la ciudad.

Un taller de carrocería y un almacén de alfombras, fueron consumidos por el fuego. Cundió más rápido, porque el trabajo de los bomberos se vio entorpecido. La causa fue no contar con suficiente agua en el lugar.

El director de bomberos de Tijuana, Carlos Gopar comentó: “una problemática por que no tengo agua en la zona, tiene una fuga muy fuerte la comisión estatal y no me pudo aumentar la presión de los hidrantes, entonces era caótico por que llegan tiran agua con las mangueras al mismo tiempo, se acaba el agua al mismo tiempo y en lo que van abastecer las pipas y regresan”.

50 bomberos, siete unidades de rescate, elementos de la policía municipal, protección civil y Sedena arribaron a la escena. Vecinos y comerciantes fueron evacuados.

Más de tres horas llevó sofocar el incendio en su totalidad. La zona permanece acordonada por trabajos periciales para determinar la causa del siniestro. No se registraron afectaciones humanas, sólo daños materiales.

“Se ve que tienen muchos carros adentro, llantas y máquinas de soldar en el lugar, es probable que pudiera ser eso ya está aquí peritos”, comentó el director Gopar.