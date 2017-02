Incrementa la repatriación de mexicanos por Tijuana

11:58 am

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- El endurecimiento de las leyes migratorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump ya empieza a reflejarse en la frontera entre California y Baja California.

Aunque en cantidades pequeñas ya se observa a grupos de migrantes que han sido deportados de los Estados Unidos luego de ser sorprendidos sin documentos para permanecer legalmente en el vecino país.

José María García Lara, activista por migrantes comentó: “la gente se encuentra con una zozobra, pensando en que va a suceder realmente”.

Sus historias son distintas pero tienen un común denominador al menos en este grupo de connacionales deportados, todos fueron detenidos esta misma mañana y se les negó la posibilidad de acudir a una corte de migración, todos fueron deportados casi inmediatamente.

La mayoría tenían más de 15 años viviendo y trabajando en los Estados Unidos, dejaron atrás familia, hijos, trabajo y una vida.

“Yo iba caminando y me tocó bailar con la más fea nada más y están sacando mucha gente ahorita venimos saliendo como 50…la oportunidad de ir a pedir un permiso no funciona porque te presionan psicológicamente para que de una manera firmes o te presionan para que te vayas y es lo que están haciendo, la gente sigue saliendo ahorita”, dijo Gonzalo Martínez, un migrante repatriado.

Otros más tenían tiempo encarcelados en centros de detención y sin mayores explicaciones les comunicaron que serían deportados, dicen que del lugar de donde vienen está saturado y que todos los días son decenas los que son enviados a sus países de origen.

“Tenía otra corte pero ya no sé porque me pusieron en manos de migración y pues está un poco complicado ahorita también por lo del gobierno ya como que no quiere dar chanza y pues que se pongan listos los que están adentro porque el gobierno como que las cosas ahora si van en serio”, comentó José Larios, otro migrante repatriado.

El instituto nacional de migración y en los albergues de atención a migrantes no se reportan todavía incrementos importantes de deportados, pero están a la espera de que en cualquier momento se dé un mayor flujo de connacionales repatriados.