san-diego-lanza-app-para-que-te-puedas-quejar-de-los-baches

San Diego (NOTICIAS YA).-El Condado de San Diego anunció el lanzamiento de una nueva aplicación para dispositivos móviles con la que podrás reportar cualquier hecho como baches, contaminación de algún negocio, graffiti, vehículos abandonados o cualquier otro daño en la comunidad.

La aplicación Tell Us Now (Dinos ahora) servirá para que el público pueda reportar cualquier hecho que considere que el condado deba atender a través de texto e imágenes.

Si ves alguna situación que necesite reparación o la atención de autoridades del condado y no tienes tiempo de buscar donde reportarlo, ahora simplemente podrás tomar una foto, agregar texto y presionar enviar.

La aplicación también permite que los usuarios se contacten directamente con el Departamento de Agricultura del Condado, al Distrito de Control de Contaminación del aire, al Control de Código del condado y al Departamento de Obras Públicas de San Diego.

Con esta aplicación el público podrá presentar sus quejas y preguntas inmediatamente después de tenerlas y que llegue directamente al sistema del condado.

El servicio también permitirá a los usuarios darle un seguimiento al progreso de su queja.

La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones de iPhone y Android.