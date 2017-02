VIDEO: Busca Chivas acabar este sábado con una paternidad que le pesa

11:52 am

Ciudad de México. (ICITUS). Chivas buscará acabar con la paternidad que tiene Santos en sus más recientes visitas a Guadalajara, cuando ambos cuadros se enfrenten este fin de semana, en choque correspondiente a la jornada cinco del torneo de Clausura 2017 del balompié mexicano.

Y es que los Laguneros no solo no pierden desde el torneo de Clausura 2012 cuando el Rebaño se impuso 2-1, sino que también ganaron en los últimos cinco partidos que enfrentaron a los rojiblancos en la Perla Tapatía, en un total dominio de los laguneros ante Chivas que no ha podido meter las manos.

Además, el choque tendrá otro ingrediente extra, como será el regreso del técnico José Manuel de la Torre a la que hace algunos años fue su casa, y de la que no salió nada bien ya que aún dirigía a Chivas cuando Matías Almeyda ya se encontraba negociando con la directiva encabezada por Jorge Vergara para ser el sustituto de ‘Chepo’.

En el actual certamen, Santos aparece en mejor posición de la tabla general. Los Guerreros se encuentran en el tercer sitio de la clasificación con ocho puntos, producto de dos victorias por un par de empates, es decir, mantiene la calidad de invicto, mientras que Chivas está en el sexto escalón con siete unidades tras conseguir dos victorias, un empate y un descalabro.

En su último choque en el otrora estadio Omnilife, el Rebaño cayó ante Tijuana, y ahora se le presenta una oportunidad de revertir la situación y no solo retomar el camino del triunfo, también acabar con la paternidad que tiene Santos en sus más recientes visitas a la Perla Tapatía.

Juan Antonio Dávalos