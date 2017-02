VIDEO: Nueva Jersey entrega “baby boxes” para que los bebés duerman seguros

(TODO BEBÉ).- En el estado de Nueva Jersey se pretende reducir la tasa de mortalidad entre los recién nacidos y se están distribuyendo “baby box” o cajas para bebés para salvar la vida de los bebés a la hora de dormir, informó un sitio de noticias de habla hispana.

Desde el pasado mes de enero el estado de Nueva Jersey entrega cunitas que incluyen pañales y un pequeño colchón. Consiste en una caja de cartón para que los bebés duerman seguros y evitar así muertes de infantes, añade la fuente.

“Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en ofrecer gratuitamente estas cajas a las familias, sin importar su trasfondo socioeconómico o su salario”, enfatiza Postmus, vicepresidenta del New Jersey Child Fatality and Near Fatality Review Board.

El lanzamiento de la iniciativa de las “baby boxes” influyó en gran parte por un académico de la universidad Rutgers:

“Es importante mirar lo que hacen en otras partes para derivar modelos que se puedan implementar. ¿Por qué no traemos este programa a Nueva Jersey?”, expresó Judy Postmus profesora de la universidad.

Un gran ejemplo de éxito que utiliza esta estrategia es Finlandia, misma que ha contribuido a que la tasa de mortalidad infantil en ese país sea una de las más bajas del mundo.

Con el apoyo del US Center for Disease Control bajo el auspicio del New Jersey Child Fatality and Near Fatality Review Board la compañía comercializadora y fabricante de estas cajas entregará este año aproximadamente 100,000 cajas al estado.

“Es un concepto sencillo: tienes una caja grande con un colchón de dos pulgadas que tiene un ‘cover’ que se puede quitar y lavar. No tiene almohada, no tiene una manta, nada que haga que un bebé confronte problemas al dormir”, explica Postmus.

Pero la caja no deja de funcionar cuando el bebé crece, puede funcionar como caja de almacenaje, agrega la directora.

Si te interesa obtener una “baby box” debes realizar los siguientes pasos:

Debes registrarte en Baby Box University (gratis)

Es necesario tomar un pequeño curso en video para aprender sobre las condiciones que necesita un bebé para dormir bien. Al finalizar el curso obtendrás un certificado.

Con dicho certificado puedes ir a buscar la caja en uno de los centros locales de distribución (como el Cooper Hospital en Camden) o puedes optar por que la envíen a tu domicilio.