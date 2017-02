“Algo no está funcionando”, reconoce Gastélum ante los 140 homicidios en Tijuana

Tijuana, BC (TELEMUNDO) .- 140 homicidios se han registrado en Tijuana en lo que va del año. La disputa entre los carteles de la droga es uno de los factores que han recrudecido la violencia.

Victor Clark, antropólogo comentó: “lo único que han dicho es que se van a coordinar con militares es lo único que han dicho, no han dicho cuál es la estrategia, cual es el proyecto, no ha dicho absolutamente nada, estamos a dos meses de distancia, hay un modelo de violencia que continua y se está situando desde el año pasado, yo asumo que como candidato tenía ya un proyecto con referencia a la seguridad, pero vemos que no lo tiene porque no ha sido anunciado ningún proyecto”.

Del planteamiento de acciones concretas que puedan disminuirla, aún no hay nada.

Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana comentó: “algo no está funcionando no es óptimo lo que nos está pasando pero hay tiempo para hacerlo y tenemos que abocarnos a ello… Primeramente con el secretario de seguridad pública y de ahí establecerlo con el grupo de coordinación”.

En enero de 2016 se reportaron 71 muertes y fue considerado mes más violento desde 2010, pero las 102 muertes registradas en los primeros 31 días de este año superaron esa cifra.

Cuerpos de emergencia también reportan un incremento en su número de atenciones.. Algo que no habían visto desde los años con mayor violencia en la ciudad.