VIDEO: Chivas quiere hacerle la maldad al Atlas

Ciudad de México. (ICITUS). Chivas buscará mantener el invicto en calidad de visita, cuando este sábado se mida a los rojinegros del Atlas, en duelo que se realizará en la cancha del estadio Jalisco y que corresponde a la jornada seis del torneo de Clausura 2017.

Y es que, en casa, las cosas se le suelen complicar a los dirigidos por Matías Almeyda, una situación diferente se le presenta fuera de ella ya que, en el actual certamen, tiene un empate ante los Rayados del Monterrey y una victoria con los Gallos Blancos del Querétaro, buena racha que buscará mantener cuando enfrente el clásico tapatío.

El Rebaño tiene buenos números en sus más recientes visitas al cuadro que comanda José Guadalupe Cruz. Su última derrota se dio en el Clausura 2013 cuando cayó 1-0. Después, cuenta con dos victorias por un par empates, que le han permitido arrancarle puntos a los Zorros en su propio territorio.

Además, liga seis partidos sin perder, si se toma en cuenta los encuentros que se han realizado tanto en el estadio Jalisco como en la casa del Rebaño, números que lo marcan como favorito para el compromiso que se realizará este sábado.

Si bien es cierto no se encuentra en una situación difícil en la lucha por el no descenso, Atlas necesita puntos para alejarse de los equipos sotaneros en la tabla porcentual, por ello, la importancia de que sume tres puntos ante Guadalajara, mientras que el empate del fin de semana pasado ante Santos no le sirvió de mucho a Chivas porque lo colocó hasta el séptimo escalón general, lo que los obliga a sacar un buen resultado del estadio Jalisco.

Arturo Salgado Gudiño